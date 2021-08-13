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Взрыв в автобусе в Воронеже
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Следователи назвали наиболее вероятную причину взрыва автобуса в Воронеже

Источник в правоохранительных органах сообщил, что в качестве основной причины взрыва рассматривается техническая неисправность
© Кристина Бражникова/ТАСС

ТАСС, 13 августа. Следствие считает техническую версию основной для взрыва автобуса в Воронеже.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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"На данном этапе основная версия произошедшего техническая: неисправность оборудования транспортного средства либо внесение изменений в его конструкцию. Будут проведены экспертизы. По результатам экспресс-анализа следов взрывчатых веществ не выявлено", - сказал источник.

Он добавил, что на данный момент предварительно установлено, что взрыв произошел в районе бензобака в левой части автобуса.

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