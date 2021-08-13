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Взрыв в автобусе в Воронеже
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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже

По данным ведомства, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, восемь - в состоянии средней степени тяжести
© Кристина Бражникова/ТАСС

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Трое пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже находятся в тяжелом состоянии, восемь - в состоянии средней степени тяжести.

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Взрыв в автобусе в Воронеже.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

"В результате взрыва в пассажирском автобусе в Воронеже пострадали 19 человек, один человек погиб. Пострадавшие доставлены в больницы Воронежа с травмами различной степени тяжести: состояние троих оценивается врачами как тяжелое, восемь человек - в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что амбулаторную помощь оказали еще семи пострадавшим.

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РоссияВоронежская областьВзрыв в автобусе в Воронеже
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