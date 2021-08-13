В Приамурье полицейские задержали мужчину, стрелявшего по автомобилю охотуправления

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в обстреле автомобиля сотрудников управления по охране животного мира Амурской области, один из которых был ранен, сообщила пресс-служба УМВД России по Амурской области.

"Сотрудники полиции установили личность и задержали гражданина, причинившего огнестрельное ранение работнику управления по охране животного мира Амурской области <…> По подозрению в совершении данного преступления по месту работы оперативники задержали ранее судимого 27-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.

По информации амурского управления СК РФ, на допросе задержанный подтвердил свою причастность к преступлению, по факту произошедшего следственным управлением следственного комитета по Амурской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

"Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в пресс-службе ведомства. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.