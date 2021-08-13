Подтопления после ночного дождя зафиксированы в пяти городах и районах Краснодарского края

КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Дождь, прошедший в ночь на пятницу в Краснодарском крае, спровоцировал подтопления отдельных участков в Новороссийске, Анапе, Славянском, Ейском и Темрюкском районах. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

"Вследствие выпадения осадков, произошло подтопление низменных участков территорий в пяти муниципальных образованиях - городах Новороссийске, Анапе, Славянском, Ейском и Темрюкском районах", - говорится в сообщении.

В Ейске было подтоплено два участка проезжей части, 34 приусадебных участка и шесть частных домов. Кроме того, в подвалы многоквартирных домов зашла вода. В Темрюке в зону подтопления попало 18 приусадебных участков. В Новороссийске было подтоплено пять приусадебных участков, в один частный дом зашла вода. К утру вода сошла, спасатели завершили работы по откачке.

Работы продолжаются в Анапе, где в зону подтопления попали 15 приусадебных участков, вода зашла в подвальные помещения многоквартирных домов. В Славянске-на-Кубани подтопило 40 приусадебных участков, в 11 частных домов зашла вода. Здесь также продолжают работать спасатели. Во всех случаях эвакуация населения не потребовалась, отметили в пресс-службе.

В Анапу и Темрюкский район направлены аэромобильные группировки с целью проведения мониторинга и оказания помощи населению, добавили в пресс-службе. К ликвидации последствий непогоды привлечено 673 человека, задействовано 224 единицы техники. Организована работа оперативного штаба, сотрудники главного управления МЧС России по Краснодарскому краю переведены на усиленный режим несения службы.