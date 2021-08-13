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Лесные пожары в России

В Волгоградской области локализовали лесной пожар

Пожарным пришлось работать в условиях сложной местности при сильном порывистом ветре

ТАСС, 13 августа. Пожарные локализовали крупный очаг природного возгорания в Волгоградской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

"Благодаря работе наземной группировки в ночное время к утру 13 августа пожар был локализован. На данный момент пожарно-спасательные подразделения продолжают проливку отдельных очагов до полной ликвидации пожара", - сказали в МЧС.

Пожарным пришлось работать в условиях сложной местности при сильном порывистом ветре. Они смогли не допустить перехода огня на населенные пункты. Пострадавших в результате пожара нет.

Пожар в Даниловском районе возник в четверг. Его площадь достигла 200 га. Жителей хутора Каменночерновского готовили к эвакуации в пункт временного размещения, но она не понадобилась.

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РоссияЛесные пожары в РоссииВолгоградская область
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