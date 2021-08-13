В Керчи подтопило центральные улицы

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Перекресток улиц Самойленко и Борзенко, а также улица Еременко в районе стадиона в Керчи перекрыты из-за подтоплений. Городские троллейбусы с утра не вышли на линию, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе администрации города.

В результате подъема воды в реках из-за сильных дождей в Керчи в четверг вечером оказались подтоплены стадион, оптово-розничный рынок и рыбоконсервный завод "Пролив". Власти Керчи уточнили, что эвакуация населения не требуется.

"В связи с выпадением обильных осадков подтоплены центральные улицы города: перекресток Самойленко и ул. Борзенко, ул. Еременко в районе стадиона им. 50-летия Октября - эти улицы перекрыты. <…> В связи с осадками в Керчи электротранспорт временно на линию не вышел. Общественный транспорт работает в штатном режиме. Однако в связи с подтоплением улицы Самойленко схема движения маршрутов № 41, № 40, № 19, № 23 изменена", - говорится в сообщении.

Администрация Керчи рекомендует воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

Штормовое предупреждение на полуострове действует с понедельника. При этом начальник ГУ МЧС России по региону Аркадий Ожигин ранее сообщил, что наиболее интенсивные осадки на востоке Крыма ожидают в пятницу и в ночь на субботу.

Крым ранее за лето дважды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. Сейчас продолжается восстановление городов и поселков после непогоды.