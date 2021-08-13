Число погибших из-за наводнений в Турции увеличилось до 27

ТАСС, 13 августа. Количество погибших в результате наводнений на севере Турции увеличилось до 27. Об этом в пятницу сообщило правительственное управление по чрезвычайным ситуациям.

"Из-за наводнений 25 граждан в [провинции] Кастамону и двое в [провинции] Синоп лишились жизни, - говорится в заявлении ведомства. - Продолжаются поиски одного пропавшего без вести в [провинции] Бартын".

В четверг президент Турции Тайип Эрдоган сообщал о 17 жертвах стихии.

11 августа сильные ливни привели к наводнениям и селям в ряде северо-восточных провинций страны. На улицах городов образовались грязевые потоки. Нанесен ущерб зданиям, автомашинам и инфраструктуре.