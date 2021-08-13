Свыше 1350 дач подтопило на островах у Хабаровска из-за паводка на Амуре

ХАБАРОВСК, 13 августа. /ТАСС/. Подъем уровня Амура привел к подтоплению более чем 1350 дач на островах в окрестностях Хабаровска, подтоплены также дороги и дворы в поселениях около реки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

К Хабаровску подходит очередной гребень паводка, смещающийся с верхнего течения Амура. К городу он подойдет 16-19 августа с достижением отметок 600-650 см при неблагоприятном явлении 450 см, опасном - 600 см.

"В результате подъема уровня воды на территории Хабаровского края подтопленных жилых домов нет, подтоплено 17 приусадебных участков, более 1 350 дачных участков, 105 земельных участков и 15 участков автодорог", - говорится в сообщении. Накануне было подтоплено около 1 тыс. дач, на островах Большой Уссурийский, Кабельный, Дачный организовано дежурство патрульных групп, они мониторят обстановку, информируют людей о складывающейся ситуации на Амуре. В пятницу в Хабаровске прекращаются речные пассажирские перевозки из-за подъема воды. Уровень у города поднялся до 533 см.

Подтопления отмечаются в Хабаровском районе в селе Корсаково-2, там вода зашла на 17 приусадебных участков, подтоплены также три участка дорог. В селе Виноградовка в зоне паводка один земельный участок и два отрезка дорог. По одному участку дорожного полотна подтоплено в селах Воронежское-2, Елабуга, Красносельское, Лесное. В селе Кукан разрушен автомобильный мост, транспортное сообщение не нарушено. В Комсомольском районе по-прежнему под водой остается участок дороги в селе Гайтер.

В Нанайском районе подтопило дорогу в одном месте в селе Маяк и в трех местах - в селе Дада. Подтоплен также участок дороги между поселениями Дубовый Мыс и Гасси, имеется объезд.

Уровень Амура около Комсомольска

У Комсомольска-на-Амуре уровень воды превысил отметку неблагоприятного явления на 1 см. Сейчас уровень составляет 451 см. Опасной для города считается отметка 650 см. Гребень паводка у Комсомольска-на-Амуре ждут 23-26 августа с отметками 650-700 см. В городе готовятся к большой воде. Как уточнили ТАСС в городской администрации, идут работы по подъему до и расширению защитных сооружений в частном секторе микрорайона Менделеева, засыпке технологических проранов в дамбах, которые были сделаны для выхода людей и техники к Амуру. Уже закрыты водопропускные трубы в дамбах на озере Мылки и в районе улицы Дзержинского. Ливневку будут закрывать, когда Амур подойдет к отметке 700 см. Для перекачивания дождевой воды из закрытых ливневых коллекторов сформированы три насосные группы.