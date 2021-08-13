В ДТП в Ленинградской области погибли два человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Реверсивное движение введено на участке федеральной трассы А-114 Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" из-за столкновения двух грузовиков с прицепами в Волховском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в учреждении "Упрдор Северо-Запад", которое обслуживает трассу.

"Около 06:50 мск поступила информация о лобовом столкновении двух грузовых автомобилей на 521-м километре федеральной дороги А-114 Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" в Волховском районе Ленинградской области. В связи с тем, что грузовики частично занимают проезжую часть, на участке организовано реверсивное движение", - сказала представитель учреждения.

Она добавила, что на месте работают сотрудники экстренных служб, причины аварии выясняются.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, в результате ДТП погибли два человека. "Оба погибших - водители тягачей с прицепами. Обе кабины машин сильно покорежило, погибших пришлось доставать с помощью специнструмента", - отметил собеседник агентства.