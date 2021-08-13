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В Ростовской области у 22 воспитанников детского сада выявили сальмонеллез

В больницу доставили пятерых детей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 августа. /ТАСС/. У 22 воспитанников детского сада № 27 города Батайска Ростовской области диагностирован сальмонеллез. Об этом  сообщили журналистам в управлении информационной политики регионального правительства.

"Выявлен 51 контактный воспитанник, из них госпитализированы пять детей в Центральную городскую больницу Батайска и один в центральную городскую больницу Ростова-на-Дону. Сальмонеллез диагностирован у 22 детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент дети находятся дома под контролем родителей и врачей. Их состояние характеризуется как удовлетворительное, сотрудников - в пределах нормы.

По данным властей, списочный состав детей в учреждении составляет 455 человек. В среду в детском саду было зафиксировано снижение посещаемости. Позднее выяснилось, что 15 детей из четырех групп не пришли в связи с плохим самочувствием. Они жаловались на рвоту, диарею, повышение температуры. В течение дня с такими симптомами в учреждении были выявлены еще 6 детей.

Сотрудники Роспотребнадзора взяли анализы у 29 детей и 10 сотрудников детского сада. Также взяты для лабораторного исследования соскобы с посуды на пищеблоке и в группах. В учреждении 12 и 13 августа были объявлены санитарными днями. Проводится дополнительная обработка помещений и дворовой территории.

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