Рыбак помог задержать похитителя алтайской школьницы, скрывавшегося в соседнем регионе

БАРНАУЛ, 13 августа. /ТАСС/. Житель Онгудайского района Республики Алтай помог задержать похитителя 12-летней школьницы из Алтайского края. Мужчина во время рыбалки по приметам опознал похитителя, представлявшегося сборщиком орехов, и сообщил в полицию. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Республике Алтай.

"40-летний житель поселка Малоенисейское Алтайского края, больше недели назад объявленный в федеральный розыск за похищение 12-летней девочки, которую на протяжении двух дней удерживал в подвале своего дома, накануне был задержан сотрудниками полиции в окрестностях села Курота. Накануне 36-летней житель Онгудайского района во время рыбалки вблизи села увидел на берегу реки мужчину, который по приметам был похож на разыскиваемого. Сельчанин сообщил об этом в полицию. Выехавшие участковый уполномоченный полиции и сотрудник уголовного розыска застали подозреваемого на одной из улиц села", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчина вел себя подозрительно и первоначально представлялся другим именем, заявив, что приехал в регион зарабатывать на сборе ореха. "По его словам, документ, удостоверяющий личность, он потерял. Однако в ходе разговора с полицейскими, он назвал свое настоящее имя, а в ходе осмотра его личных вещей стражи порядка обнаружили и паспорт. После этого он был доставлен в отделение полиции, где в ходе разбирательства признался в содеянном. Сегодня утром подозреваемый в похищении несовершеннолетней девочки был передан прибывшим спецконвоем коллегам из Алтайского края для дальнейшего проведения в отношении него следственных действий", - подчеркивается в пресс-релизе.

Полицейские поблагодарили местного жителя за помощь в поимки злоумышленника и пообещали вознаграждение.

О похищении школьницы

31 июля 12-летняя жительница Бийска уехала на велосипеде из дома, в котором семья проживает в летний период, и не вернулась. На берегу реки Бия были обнаружены личные вещи девочки и мобильный телефон. Ночью 2 августа она самостоятельно пришла домой. Установлено, что ее удерживал в подвале дома местный житель - ранее судимый Олег Лавкин. Все это время в регионе вели масштабные поиски ребенка, в которых были задействованы несколько десятков полицейских и волонтеров. По факту исчезновения ребенка расследуется уголовное дело.

Позднее оказалось, что мужчина наблюдал за девочкой, которая проживала в этом селе в летний период. Днем 31 июля он увидел ее, проезжающую на велосипеде по проселочной дороге. По данным следствия, мужчина толкнул ее, связал ей руки и ноги, а затем надел на нее мешок. Он погрузил ее в прицеп самоходного транспортного средства, после чего переместил в подвал дома. Он скрылся от следствия, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск. Заочно ему было предъявлено обвинение по п. "в" и "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека") и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что, по предварительным данным, в отношении ребенка мужчина совершил действия сексуального характера.

Накануне алтайские следователи подтвердили задержание похитителя на территории соседней с регионом Республики Алтай.