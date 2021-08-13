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Взрыв в автобусе в Воронеже
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В компании-перевозчике заявили, что взорвавшийся в Воронеже автобус был исправен

В транспортной компании "АТП-1" также сообщили, что автобус был дизельным, на газ такие переходить не могут
© Кристина Бражникова/ТАСС

ВОРОНЕЖ, 13 августа. /ТАСС/. Автобус, в котором в четверг в Воронеже произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, 17 пострадали, был технически исправен.

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Об этом сообщили ТАСС в транспортной компании "АТП-1", которой принадлежало транспортное средство.

"Автобус был технически исправен. Дизельный автобус, на газ такие переходить не могут", - сказал собеседник агентства.

По его словам, автобус был выпущен в 2016 году. Утром 12 августа автобус в плановом порядке прошел необходимый технический осмотр и вышел на линию. "На конечных остановках он также проверялся на исправность. Последний раз автобус прошел комплексное техобслуживание шестого августа текущего года на станции техобслуживания, таким образом исключаются доводы о наличии у автобуса незаконно установленного газобаллонного оборудования", - подчеркнули в компании.

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РоссияВоронежская областьВзрыв в автобусе в Воронеже
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