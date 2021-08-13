Режим ЧС введен в двух районах Нижегородской области из-за пожара в Мордовии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 августа. /ТАСС/. Режим ЧС ввели на территории Вознесенского и Дивеевского районов Нижегородской области из-за пожара в мордовском заповеднике, сообщает в пятницу пресс-служба Российского федерального ядерного центра, располагающегося в Сарове.

"В настоящее время на территории этих муниципалитетов введен режим чрезвычайной ситуации. В оперативном режиме были распределены пожарные расчеты и техника, сейчас часть сил и средств расставлены по руслу реки Сатис для защиты населенных пунктов. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В деревне Беленки, которая также располагается практически на границе с Мордовией, очага возгорания не зафиксировано, жители провели самоэвакуацию. Накануне, 12 августа, резкая смена ветра и его усиление усложнили пожарную ситуацию. Огонь, по информации пресс-службы, с Мордовского заповедника двинулся в сторону Вознесенского и Дивеевского районов.

Также в пресс-службе со ссылкой на оперативный штаб сообщили, что утром был совершен объезд территории. В периметре и вблизи ЗАТО Саров на территории мордовского заповедника очагов возгорания нет. Ночью и утром дождь способствовал тушению пожара. "В ближайшие три дня ветер будет в сторону города, будут задымления и смог в связи с тлением потушенных очагов возгорания. Сегодня планируется вывод оперативных группировок, привлеченных к тушению пожара в Мордовском заповеднике", - отмечается в сообщении.

Площадь активного горения в Мордовском государственном природном заповеднике им. П. Г. Смидовича составляет 90 га, огнем пройдено 5 300 га. Заповедник создан 5 марта 1936 года. Его площадь превышает 32,1 тыс. га. В заповеднике встречаются редкие животные и растения, занесенные в Красную книгу России.