Число жертв взрыва в автобусе в Воронеже возросло до двух

ВОРОНЕЖ, 13 августа. /ТАСС/. Еще одна пострадавшая при взрыве в автобусе в Воронеже умерла в больнице.

Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Печальная весть. В БСМП № 1 скончалась еще одна пострадавшая, 1966 года рождения. Мои соболезнования родным и близким. Как и обещал, позднее подробно расскажу, какой будет материальная помощь тем, кто попал в эту беду", - написал губернатор в официальном Telegram-канале.

Ространснадзор намерен провести проверку перевозчика ООО "АТП-1", которому принадлежал автобус, где произошло ЧП.