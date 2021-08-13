Жителям части Улан-Удэ организован подвоз питьевой воды из-за разлива реки Селенги

ТАСС, 13 августа. Власти Улан-Удэ в Бурятии организовали подвоз питьевой воды в несколько микрорайонов, садовые и дачные некоммерческие товарищества (СНТ, ДНТ), где скважины оказались в зоне подъема грунтовых вод из-за разлива реки Селенги, сообщает в пятницу пресс-служба мэрии города.

"Воду из скважин частных подворьев в связи с подъемом реки Селенги и грунтовых вод пить не рекомендуется. Эти микрорайоны находятся у реки Селенги, и здесь происходит максимальный уровень подъема грунтовых вод", - говорится в сообщении.

Подвоз воды осуществляется в товарищества "Черемушки", "Сибиряк", "Весна", "Дружба", "20 лет Победы", "Профсоюзник", "Урожай", "Судостроитель" и микрорайон Заречный. Власти уточняют, что качество воды из центрального водовода Улан-Удэ не вызывает опасений.

Помимо проверки качества централизованной воды из городской распределительной системы, администрация Советского района совместно с МУП "Водоканал" производят отбор проб воды из частных скважин нескольких других микрорайонов.

Уровень воды в Селенге, на которой расположен Улан-Удэ, в пятницу составляет 237 см, что на 7 см выше выхода реки на пойму. Из-за дождей в регионе вода продолжает пребывать. Критической отметкой в Селенге считается 330 см, когда может произойти затопление домов на прибрежной территории.