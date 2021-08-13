В Москве учредителя "Вернисажа Измайлово" обманули на 14,5 млн рублей

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Полиция проверяет заявление по факту мошенничества в отношении учредителя компании "Вернисаж в Измайлово", который заплатил 14,5 млн рублей за помощь с арендой земельных участков у департамента городского имущества Москвы (ДГИ). Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Заявление в полицию написал безработный житель Подмосковья, который пояснил, что познакомился с учредителем ООО "Вернисаж в Измайлово" и пытался помочь ему заключить договор аренды земли с департаментом городского имущества Москвы. Для этого он обратился к другому своему знакомому, но тот, получив деньги, перестал выходить на связь", - сказал собеседник агентства.

Как рассказал полиции заявитель, учредителю "Вернисаж в Измайлово" потребовалось арендовать землю, на которой находятся здания его компании. Привлеченный мужчина уверил его, что у него в ДГИ есть знакомый, который может помочь, и попросил за свои услуги 30 млн рублей. Позднее стороны договорились об оплате в 15 млн рублей. За несколько месяцев договор аренды был составлен, он был датирован декабрем 2020 года. В январе 2021 годе стало известно, что договор недействителен. За него коммерсант успел отдать мошеннику 14,5 млн рублей.

В новость была внесена правка (10:23 мск) - уточняется название компании, верно - "Вернисаж в Измайлово".