Около 800 домовладений подтоплено в Темрюкском районе Кубани

КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Порядка 800 домовладений подтоплено в Темрюкском районе Краснодарского края после сильного дождя в ночь на 13 августа, сообщил глава района Федор Бабенков.

"Оперативную обстановку на территории района обсудили на заседании КЧС. Менее чем за сутки на территории района выпало 175 мм осадков, подтоплено порядка 800 домовладений", - написал Бабенков в своем Instagram.

Он уточнил, что создан оперативный штаб по ликвидации последствий подтопления, для борьбы со стихией мобилизованы все силы, на протяжении ночи оперативные службы оказывали помощь населению. В настоящее время водооткачивающая техника работает на наиболее пострадавших участках и улицах. Спасательные службы оказывают адресную помощь населению, организованы пункты временного размещения.

Ранее сообщалось, что дождь, прошедший в ночь на 13 августа в Краснодарском крае, спровоцировал подтопления отдельных участков в Новороссийске, Анапе, Славянском, Ейском и Темрюкском районах.