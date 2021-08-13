Движение на участке федеральной трассы в районе Анапы ограничили из-за подтопления

КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Движение на федеральной автодороге Новороссийск - Керчь в районе Анапы ограничили из-за подтопления. Об этом журналистам сообщили в отделе пропаганды краевого УГИБДД.

"В результате выпадения обильных осадков произошло подтопление прилегающих территорий и части федеральной автомобильной дороги Новороссийск - Керчь. Сотрудниками Госавтоинспекции принято решение об ограничении движения на участке 65-го км протяженностью 300 м и организации объезда через поселок Виноградный", - говорится в сообщении.

В ряде районов, где идут сильные осадки, в Темрюкском районе и Анапе возможно подтопление улично-дорожной сети. Участки дорог, подверженные подтоплениям, контролируются инспекторами дорожно-патрульной службы.

Ранее сообщалось, что дождь, прошедший в ночь на пятницу в Краснодарском крае, подтопил отдельные участки в Новороссийске, Анапе, Славянском, Ейском и Темрюкском районах.