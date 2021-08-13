В Приангарье задержали подозреваемого в двойном убийстве

ИРКУТСК, 13 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Иркутской области задержали 45-летнего мужчину, который в городе Тайшете убил женщину и ее сына и насильно удерживал их родственницу - 13-летнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба управления СК по региону.

"12 августа в полицию поступило заявление от женщины о том, что на телефон ее дочери пришло СМС-сообщение от одноклассницы с призывом о помощи. Девочка сообщила, что в ее доме ее удерживает малознакомый мужчина. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые освободили 13-летнюю девочку и задержали подозреваемого. В ходе осмотра территории в подполье сарая с признаками насильственной смерти были обнаружены родственники девочки - 74-летняя бабушка и 48-летний сын пожилой женщины", - говорится в сообщении.

Установлено, что задержанный мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства. Следствие не исключает, что задержанный собирался убить девочку. Также известно, что мать несовершеннолетней была лишена родительских прав, опекуном ребенка была убитая бабушка. Сейчас с девочкой работают психологи, она также пройдет реабилитацию в медучреждении.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц"). Следствие ходатайствует об аресте задержанного. Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Проверяются факты ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов опеки и попечительства по контролю за семьей, ненадлежащего исполнения обязанностей компетентными органами в части контроля за поведением лиц, освобожденных условно-досрочно из мест лишения свободы.

Прокуратура организовала проверку во всех поднадзорных территориальных филиалах уголовно-исполнительной инспекции ГУ ФСИН России по Иркутской области.