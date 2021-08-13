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Падение вертолета Ми-8 на Камчатке
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Обнаружили тело одной из пассажирок разбившегося на Камчатке вертолета Ми-8

В СК также сообщили, что рассматривается техническая возможность извлечения вертолета из воды
© Управление информационной политики Правительства Камчатского края/ТАСС

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Тело одной из пассажирок потерпевшего крушение на Камчатке пассажирского вертолета Ми-8 найдено в Курильском озере.

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Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"В настоящее время вертолет обнаружен в озере на глубине 110 метров, также обнаружено тело пассажирки", - сообщили в СК, добавив, что рассматривается техническая возможность извлечения вертолета из воды.

Следователи также допрашивают работников авиакомпании "Витязь-Аэро", помогавших в навигации полета Ми-8. "В настоящее время проводятся допросы потерпевших, работников ООО АК "Витязь-Аэро", осуществлявших помощь в навигации полета вертолета, допрошен директор ООО "Турист", который организовал туристическую экскурсию", - сообщает СК.

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РоссияКамчатский крайПадение вертолета Ми-8 на Камчатке
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