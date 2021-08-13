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В Сочи из-за шторма закрыли все пляжи

Шторм оценивают в четыре балла

СОЧИ, 13 августа. /ТАСС/. Оперативный штаб по проведению курортного сезона в Сочи принял решение закрыть все городские пляжи из-за сильного шторма. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города в пятницу.

"В Сочи для купания закрыты все пляжи, такое решение принято на заседании городского оперативного штаба по проведению летнего курортного сезона. На море шторм - четыре балла, купание опасно для жизни. На пляжах арендаторами выставлены информационные аншлаги, дежурят спасатели", - говорится в сообщении.

Ранее в Сочи продлили действие штормового предупреждения до утра воскресенья, на территории курорта прогнозируются ливни с грозами, шквалистый ветер, возможны смерчи над морем.

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