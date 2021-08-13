В Темрюкском районе Краснодарского края ввели режим ЧС из-за подтоплений

КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Режим ЧС ввели на территории Темрюкского района Краснодарского края из-за подтоплений, вызванных ливнями. Об этом сообщил глава района Федор Бабенков в своем Instagram.

"На территории района введен режим ЧС, ситуация находится на особом контроле. Объекты электро- и газоснабжения работают в штатном режиме. Все службы приведены в состояние повышенной готовности", - написал Бабенков.

Он уточнил, что в ближайшие сутки также ожидается обильное выпадение осадков. Глава района поручил обследовать места круглосуточного массового пребывания детей и предусмотреть возможность экстренной эвакуации.

Ранее сообщалось, что дождь, прошедший в ночь на пятницу в Краснодарском крае, спровоцировал подтопления отдельных участков в Новороссийске, Анапе, Славянском, Ейском и Темрюкском районах.