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Взрыв в автобусе в Воронеже
Обновлено 

Взрывотехники ФСБ исследуют материалы с места взрыва автобуса в Воронеже

При координации оперативного штаба НАК продолжается установление всех обстоятельств взрыва

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Взрывотехники ФСБ и криминалисты СК изучают материалы, изъятые с места взрыва автобуса в Воронеже.

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Взрыв в автобусе в Воронеже.

Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"Специалистами-взрывотехниками ФСБ России и криминалистами центрального аппарата Следственного комитета России проводится изучение материалов, изъятых с места происшествия", - сообщили в НАК.

При координации оперативного штаба НАК продолжается установление всех обстоятельств взрыва автобуса в Воронеже и поиск причастных к произошедшему.

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РоссияВоронежская областьВзрыв в автобусе в Воронеже
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