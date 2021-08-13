Взрывотехники ФСБ исследуют материалы с места взрыва автобуса в Воронеже

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Взрывотехники ФСБ и криминалисты СК изучают материалы, изъятые с места взрыва автобуса в Воронеже.

Взрыв в автобусе в Воронеже.

Взрыв в автобусе в Воронеже. Главное

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Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"Специалистами-взрывотехниками ФСБ России и криминалистами центрального аппарата Следственного комитета России проводится изучение материалов, изъятых с места происшествия", - сообщили в НАК.

При координации оперативного штаба НАК продолжается установление всех обстоятельств взрыва автобуса в Воронеже и поиск причастных к произошедшему.