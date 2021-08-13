В Уфе мужчина с ножом напал на полицейских

УФА, 13 августа. /ТАСС/. Мужчина повредил несколько иномарок во дворе жилого дома в Уфе и попытался напасть с ножом на прибывших полицейских. Правоохранители применили против него табельное оружие, злоумышленник госпитализирован с ранением брюшной полости, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии в пятницу.

"Вооруженный кухонным ножом и небольшой гирей мужчина успел нанести повреждения еще одной иномарке - "Volkswagen Touareg". Законные требования сотрудников полиции убрать нож гражданин проигнорировал и попытался напасть на стражей порядка. Один из полицейских произвел предупредительный выстрел из табельного оружия в безопасном направлении, однако мужчина не подчинился. Тогда полицейский произвел выстрел на поражение. Гражданин получил ранение в брюшную полость", - говорится в сообщении.

До этого мужчина повредил еще один автомобиль. После ранения он был госпитализирован, по факту инцидента проводится проверка, добавили в МВД.

Также СУ СК по Башкирии начало доследственную проверку по факту применения насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства.