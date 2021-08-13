Около 30 пунктов временного размещения подготовили к развертыванию на востоке Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Группировка сил спасателей на востоке Крыма, где происходят подтопления из-за дождей, увеличена почти до 600 человек и 200 единиц техники, к развертыванию на случай ухудшения ситуации подготовили около 30 пунктов временного размещения. Об этом в пятницу сообщается на сайте ГУ МЧС по Крыму.

"С целью проведения превентивных мероприятий по минимизации возможных последствий прохождения комплекса опасных метеоявлений сформирована группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС (Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - прим. ТАСС) Республики Крым в составе 580 человек и 197 единиц техники, в том числе от МЧС России - в количестве 333 человек и 82 единиц техники. В Керчи развернута работа межведомственного оперативного штаба. В готовности к развертыванию находятся 27 пунктов временного размещения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выставлены четыре временных поста для мониторинга гидрометеорологической обстановки и контроля складывающейся ситуации. "Главным управлением проведены расчеты зон возможных подтоплений с учетом аэросъемки населенных пунктов, наиболее подверженных подтоплениям. Также составлены модели развития оперативной обстановки в случае подтверждения штормового предупреждения", - сообщается на сайте.