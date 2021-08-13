Защита Соболь обжаловала ее приговор по делу о саннормах

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Сторона защиты бывшего юриста ФБК (признан в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Любови Соболь обжаловала ее приговор по делу о нарушении санитарных норм на акции в Москве. Об этом журналистам сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

"Приговор Любови Соболь обжалован в апелляционном порядке. Думаю, что рассмотрение жалобы будет назначено на сентябрь", - сказал он.

3 августа Преображенский суд Москвы признал Соболь виновной в нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в январе. Ей было назначено наказание в виде ограничения свободы в 1,5 года. Согласно решению суда, в период с 22:00 до 6:00 Соболь запрещено покидать место жительства, менять место постоянного жительства без уведомления, а также посещать места проведения массовых и иных мероприятий. Ей также запрещено выезжать за пределы Москвы и области без согласия специализированного госоргана. Вскоре после оглашения приговора Соболь покинула Россию.

Ранее мировой суд приговорил ее к году исправительных работ условно за незаконное проникновение в чужую квартиру. По данным СК, 21 декабря 2020 года Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины в доме на востоке столицы, представившись сотрудником Роспотребнадзора. После двух неудавшихся попыток она ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представившись брошенной женой и заявив, что в квартире якобы находится маленький ребенок, с которым ей не позволяют общаться. Когда хозяйка открыла дверь, она оттолкнула ее, ворвалась в квартиру и обошла все помещения, снимая свои действия на телефон. Соболь искала в квартире предполагаемого сотрудника спецслужб Константина Кудрявцева. Потерпевшими по делу признаны теща Кудрявцева Галина Субботина и его жена.