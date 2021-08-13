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Власти Курганской области ожидают высокую пожарную опасность с 14 по 16 августа

Специалисты прогнозируют четвертый класс пожарной опасности

ТАСС, 13 августа. Высокая пожарная опасность прогнозируется в Курганской области с 14 по 16 августа, температура воздуха днем может достигнуть плюс 30 градусов, сообщила в пятницу пресс-служба администрации Кургана.

"По информации Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 14 по 16 августа в Курганской области сохранится высокий, четвертый класс пожарной опасности. Температура воздуха в дневные часы может достигнуть отметки плюс 29-30 градусов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вероятность возникновения очагов природных пожаров в таких погодных условиях велика - огонь может распространиться на населенные пункты.

В регионе введен особый противопожарный режим. Жителям нельзя сжигать траву, разводить костры, а при объявлении штормового предупреждения запрещена топка печей и котельных установок, не имеющих искрогасителей или других подобных устройств. В области запрещено посещение лесов. Власти призывают жителей соблюдать требования особого противопожарного режима.

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