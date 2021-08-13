{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лесные пожары в России

В МЧС заявили о ликвидации 10 очагов природных пожаров в Башкирии

Площадь горения этих участков превышала 1,2 тыс. га

УФА, 13 августа. /ТАСС/. Площадь природных пожаров в Башкирии сократилась до 1 тыс. га, за сутки ликвидировано еще 10 очагов площадью свыше 1,2 тыс. га, сообщила пресс-служба ГУ МЧС в пятницу.

"Ликвидировано 10 очагов природных пожаров на общей площади 1 278,85 га. Продолжают действовать 10 очагов природных пожаров на общей площади 1 052,1 га", - говорится в сообщении.

Наибольшая площадь пожаров наблюдается в Бурзянском (более 200 га) и Зианчуринском (400 га) районах. В тушении задействованы свыше 1,1 тыс. человек и 154 единицы техники.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииБашкортостан
Площадь горения в Мордовском заповеднике сократилась на 40 га
Огнем пройдено 5 800 га
Читать полностью