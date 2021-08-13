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В Ивановской области пропал девятилетний ребенок

Полиция объявила поиски

ТАСС, 13 августа. Полиция и волонтеры начали поиск девятилетнего школьника, который накануне вечером ушел гулять и не вернулся в селе Толпыгино Приволжского района Ивановской области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба УМВД по региону.

"Мальчик 12 августа ушел на прогулку из дома в селе Толпыгино в Приволжском районе и до настоящего времени не вернулся", - говорится в сообщении.

Как утонили ТАСС в пресс-службе УМВД, проводятся все необходимые разыскные мероприятия, опрашиваются родственники, друзья, местные жители. "Есть информация, что он мог направиться в Фурманов. В связи с чем полиция просит автомобилистов, жителей региона, которые могут увидеть мальчика, сообщить об этом в правоохранительные органы", - сообщила замначальника пресс-службы УМВД по региону Ирина Лебедева.

К поискам ребенка также подключились волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

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