СК возбудил уголовное дело после отравления детей в детском саду в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающем требованиям безопасности, после отравления детей в детском саду города Батайска Ростовской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

По версии следствия, 10 августа воспитанники детского сада получили пищу, после употребления которой у 22 детей в возрасте от полутора до шести лет, резко ухудшилось состояние здоровья, появились симптомы отравления в виде тошноты, диареи и рвоты. "Следственным отделом по городу Батайску следственного управления СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в одном из дошкольных образовательных учреждений города (ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении. Дело передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Ростовской области.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время состояние детей удовлетворительное. Следователи совместно с представителем Роспотребнадзора провели осмотр места происшествия, изъяты пробы пищевой продукции, произведены смывы столовых помещений, назначены судебно-медицинские экспертизы. Проводятся иные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Уголовное дело возбуждено на основании прокурорской проверки. Работа детского сада приостановлена. Кроме того, надзорный орган проводит проверку соблюдения требований федерального законодательства в сфере охраны жизни и здоровья детей.

Ранее в пятницу в управлении информационной политики правительства Ростовской области сообщали, что у 22 воспитанников детского сада № 27 города Батайска Ростовской области диагностирован сальмонеллез, пятеро детей госпитализированы.