В Бишкеке задержан дебошир, напавший на русскоговорящую девушку

БИШКЕК, 13 августа. /ТАСС/. Мужчина, ударивший русскоговорящую девушку в торгово-развлекательном центре в Бишкеке, задержан, и через 48 часов ему должны избрать меру пресечения. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба УВД Октябрьского района Бишкека.

"12 августа 2021 года гражданин А. А. 1992 года рождения, был доставлен в следственную службу УВД Октябрьского района и водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек. По истечении 48 часов Октябрьским районным судом г. Бишкек в отношении подозреваемого будет избрана мера пресечения", - цитирует сообщение пресс-службы УВД агентство "Кабар".

Сообщается, что потерпевшая обратилась в милицию 2 августа. В ведомстве добавили, что мужчина был нетрезв и, "грубо нарушая общественный порядок и нормы общепринятого поведения, выражаясь нецензурной бранью, в ходе словесной перепалки, взяв в руки калькулятор, ударил по голове заявительницы". Досудебное производство открыто по статье о хулиганстве.

Ранее в пресс-центре МВД России сообщили, что 10 августа было принято решение о запрете въезда на территорию РФ сроком на 10 лет в отношении гражданина Киргизии, совершившего нападение на русскоговорящую девушку в торгово-развлекательном центре "Технопарк" в Бишкеке. В ведомстве пояснили, что иностранные граждане, призывающие к деструктивным действиям в отношении РФ, ее жителей и соотечественников, проживающих за рубежом, не будут допускаться в Россию, так как их нахождение на ее территории может угрожать общественному порядку и безопасности.