Более 4 тыс. человек пострадали в результате подтоплений в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Более четырех тысяч человек пострадали в результате подтоплений в Крыму, двое погибли, местоположение одного до сих пор не установлено, написал в соцсети "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксенов.

"Количество пострадавших граждан составило 4 082 человека, из которых двое погибли, местоположение одного до сих пор не установлено и еще 59 человек получили вред здоровью различной степени тяжести. На момент чрезвычайной ситуации в 9 пунктах размещения находился 251 человек, включая 35 детей", - написал он.

Он также добавил, что подтопления в Крыму в июне-июле признаны ЧС федерального масштаба.

"Сегодня состоялось заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий Евгения [Николаевича] Зиничева. В ходе мероприятия принято решение о присвоении статуса чрезвычайной ситуации федерального масштаба событиям, связанным с подтоплением на территории Республики Крым, произошедшим в конце июня - начале июля", - отметил Аксенов.

По его данным, на ликвидацию последствий ЧС из регионального бюджета было выделено 272 млн рублей. "Кроме того, по поручению вице-премьера правительства Российской Федерации Марата Шакирзяновича Хуснуллина произведена оценка причиненного ущерба, размер которого согласовывается с федеральными органами власти. Размер ущерба, предварительно согласованный с федеральным центром, составляет 4,7 млрд рублей, однако работа продолжается", - сообщил Аксенов.

Со вчерашнего дня в районе Керчи объявлено штормовое предупреждение, ожидается выпадение около 70 мм осадков, отметил Аксенов. "На сегодняшний день в городе-герое Керчи сформирована группировка сил и средств, достаточная для решения всех поставленных задач. Правительство Республики Крым держит ситуацию на контроле, жизни и здоровью граждан ничего не угрожает", - добавил глава региона.