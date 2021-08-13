Людей эвакуировали в Воронеже из ТЦ, рядом с которым накануне произошел взрыв в автобусе

ВОРОНЕЖ, 13 августа. /ТАСС/. Эвакуация людей ведется в торговом центре "Галерея Чижова" в Воронеже, неподалеку от которого в четверг в автобусе произошел взрыв, передает корреспондент ТАСС.

"Внимание, чрезвычайная ситуация! Всем покинуть помещение", - прозвучало объявление в торговом центре. В настоящий момент все посетители и персонал магазинов выходят на улицу.

Позднее посетителям и персоналу разрешили вернуться в торговый центр "Галерея Чижова".

Накануне в результате взрыва в автобусе пострадали 19 человек, двое из них позднее умерли. Отрабатывается несколько версий произошедшего, по факту ЧП возбуждено уголовное дело. Власти ранее уточняли, что автобус был дизельным и не имел газового оборудования.