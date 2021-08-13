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Побег заключенных из ИВС в Истре

Задержаны двое пособников побега пятерых заключенных из ИВС в Истре

Возбуждено уголовное дело
© Сергей Бобылев/ТАСС, архив

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Следствие задержало двоих пособников побега пяти заключенных из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

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"Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в пособничестве к совершению побега пяти человек из-под стражи (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 313 УК РФ)", - сообщила Врадий.

По данным следствия, 6 августа пять сбежавших из ИВС приехали к знакомому в Лобню, который дал им деньги, мобильный телефон и предметы бытового использования. На протяжении суток сбежавшие проживали на территории его домовладения, чтобы их не задержали сотрудники правоохранительных органов по горячим следам.

Затем двое из сбежавших - 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану - по телефону обратились еще к одному знакомому, который перевез их в квартиру в Подольске, где они находились до момента задержания.

"Следствие обращается к гражданам и предупреждает о привлечении к уголовной ответственности в случае пособничества в совершении преступления Александром Мавриди и Александром Бутнару, которые обвиняются в совершения тяжких и особо тяжких преступлений и до настоящего времени скрываются от следствия. В связи с чем предлагаем добровольно, во избежание привлечения к уголовной ответственности, сообщить в правоохранительные органы любую значимую для следствия информацию", - отметила Врадий.

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РоссияПобег заключенных из ИВС в Истре
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