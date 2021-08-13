В Анапе ввели режим ЧС

КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Режим ЧС введен в Анапе из-за ожидаемого в ближайшие сутки выпадения большого количества осадков. Об этом журналистам заявили в пресс-службе администрации муниципалитета.

"В Анапе введен режим ЧС. Это решение в связи с возможным ухудшением погодных условий принято сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провел мэр Анапы Василий Швец", - говорится в сообщении.

Также в ходе совещания начальник управления по гражданской обороне и защите населения Сергей Семерков доложил, что обстановка в городе контролируемая, вода откачана из 37 дворовых территорий, из детсадов № 12 и 16. В ликвидации последствий стихии задействованы около 100 человек.

"Наиболее сложная ситуация в поселке Уташ и на Пионерском проспекте, где существует угроза подтопления домовладений и здравниц. По прогнозам сегодня во второй половине дня в Анапе возможен новый залповый выброс осадков - до 50 мм. В связи с этим принято решение о введении на территории муниципалитета режима ЧС. Это решение поддержали члены КЧС: руководители спасательных и силовых структур", - отметили в пресс-службе.

Глава города поставил задачу предусмотреть дополнительные временные пункты размещения в Витязево, Сукко и в районе Виноградного на случай необходимости в эвакуации людей.

Дождь, прошедший в ночь на пятницу в Краснодарском крае, спровоцировал подтопления отдельных участков в Новороссийске, Анапе, Славянском, Ейском и Темрюкском районах. Режим ЧС также введен на территории Темрюкского района и части города Новороссийск.