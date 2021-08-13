Против женщины, изрезавшей ножом своего ребенка на Урале, возбудили уголовное дело

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство по факту инцидента в Свердловской области с двухлетним ребенком, которого мать изрезала ножом. Об этом сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

"Следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СУ СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, 1996 года рождения, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего")", - говорится в сообщении.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых добавил, что мать ребенка не работает, ранее не было судима и на учете в полиции не стояла. Ее доставили в медицинское учреждение на освидетельствование. Во время опроса отца двухлетнего ребенка выяснилось, что весной этого года поведение девушки резко изменилось: она стала называть себя "ангелом света".

Ранее местные СМИ писали о том, что 25-летняя девушка изрезала своего двухлетнего сына ножом решив, что в него вселились бесы. После инцидента ребенка госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии. Возможно, его мать страдала наркоманией.