Осужденный за убийство Галины Старовойтовой подал на УДО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Бывший депутат Госдумы Михаил Глущенко, осужденный по делу об убийстве политика Галины Старовойтовой, подал ходатайство в суд об условно-досрочном освобождении (УДО), сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Дзержинский районный суд города Санкт-Петербурга принял к производству ходатайство адвоката Ольги Куликовой в интересах осужденного Михаила Глущенко об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания", - говорится в сообщении. Судебное заседание назначено на 22 сентября.

Депутат Госдумы второго созыва Галина Старовойтова была застрелена в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на набережной канала Грибоедова в Петербурге. В ноябре 2013 года экс-депутату Госдумы Михаилу Глущенко было предъявлено обвинение по статьям УК РФ - "Организация преступления" и "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля". В итоге по второй статье он был приговорен к 17 годам лишения свободы и штрафу в размере 300 тыс. рублей.

Как уточнили в пресс-службе судов, срок Глущенко исчислялся с июня 2009 года, когда он был впервые задержан. Таким образом, он уже отбыл 2/3 срока и может претендовать на УДО. В обоснование этого адвокат в ходатайстве сообщила, что Глущенко не имеет нареканий по поведению со стороны администрации исправительного учреждения.

Ранее он уже подавал на УДО, однако сам же отказывался от рассмотрения ходатайства, так как не отбыл положенный для этого срок.