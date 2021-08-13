Природный пожар близ военного полигона под Саратовом локализовали

САРАТОВ, 13 августа. /ТАСС/. Природный пожар близ населенного пункта Быковка Саратовской области локализован, площадь уточняется, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МЧС региона.
"Пожар локализован, площадь уточняется", - говорится в распространенном сообщении.
Накануне сообщалось, что природный пожар площадью около 50 га произошел в 5 км от населенного пункта Быковка, возгорание случилось вблизи военного полигона Широкий Карамыш. По данным Центрального военного округа, для тушения и недопущения перехода пожара на территорию полигона привлечены более 140 человек и десять единиц техники от Минобороны России и около 20 человек и три единицы техники от МЧС России.