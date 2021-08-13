В Керчи изменили транспортные маршруты из-за подтопления

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Маршруты общественного транспорта в Керчи изменили из-за подтоплений на улицах города, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

В результате подъема воды в реках из-за сильных дождей в Керчи в четверг вечером оказались подтоплены стадион, оптово-розничный рынок и рыбоконсервный завод "Пролив". Власти Керчи уточнили, что эвакуация населения не требуется.

"В связи с прибытием воды в районе подтопления стадиона имени 50-летия Октября, поднятием уровня воды по ул. Сергея Борзенко изменены маршруты движения общественного транспорта", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что "маршрут № 2 "з-д Стеклотарный - ул. Пушкина" осуществляет движение на Пушкина через улицу Еременко - Кирова - Карла Маркса - Шлагбаумская - Пирогова/ Чкалова - Пушкина, обратно по такому же направлению". "До стеклотарного следует по обычной схеме движения. Маршруты № 7 "Автовокзал - 450 квартал", № 24 "Еникале - ж/д Вокзал", № 35 "ГУП КМЗ - ж/д вокзал" - Еременко - Кирова - Карла Маркса - Шлагбаумская - Вокзальное шоссе и далее по маршруту, обратно в том же направлении", - говорится в сообщении.

Штормовое предупреждение на полуострове действует с понедельника. В четверг днем на востоке Крыма подтопило 170 придомовых территорий, из них 90 частных домов в селе Красногорка. Ночью оказались подтоплены центральные улицы Керчи, с утра на линии не вышли троллейбусы. При этом начальник ГУ МЧС России по региону Аркадий Ожигин ранее сообщил, что наиболее интенсивные осадки на востоке Крыма ожидают в пятницу и в ночь на субботу.