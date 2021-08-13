Синоптики предупредили о непогоде и паводках на Кубани

КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Ряд неблагоприятных метеоявлений прогнозируется на территории Краснодарского края из-за мезоциклона, который подойдет со стороны Черного моря. Как сообщил ТАСС начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского края "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Александр Колесник, высока вероятность осложнения ситуации с паводками в южной части региона.

Ранее синоптики сообщали о том, что в Крыму и Тамани ожидаются сильные ливни, также спровоцированные мезоциклоном. Данное явление отличается от циклона небольшим размером, но высокой интенсивностью.

"Наиболее сильные осадки [пройдут] в Приморско-Ахтарском, Славянском [районах], Анапа, Таманский полуостров, Новоросийск, Крымск, Северский, Абинский, Красноармейский, Калининский, на границе опасной зоны находится Краснодар", - сообщил синоптик, добавив, что осадки ожидаются на всей территории региона.

Он отметил, что мезоциклон зайдет на территорию края, начиная с Новороссийска и Геленджика. "Приблизился мезоциклон, который СМИ прозвали "Зарема". В дневные часы сегодня он начнет выходить на территорию Краснодарского края. Он начнет выходить в районе Геленджика и Новороссийска", - сказал Колесник.

Он пояснил, что непогода сохранится до утра следующих суток и начнет ослабевать к дневным часам. Однако, он не исключил возможность возвращения циклона, из-за чего осадки могут возобновиться.