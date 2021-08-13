Суд рассмотрит апелляцию Навального о запрете адвокатам проносить технику

ВЛАДИМИР, 13 августа. /ТАСС/. Владимирский областной суд принял к рассмотрению апелляционную жалобу Алексея Навального на решение Октябрьского районного суда Владимира, признавшего законными действия администрации исправительной колонии, из-за которых адвокаты не могли пронести в учреждение телефоны и ноутбуки, заседание запланировано на 7 сентября. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в секретариате суда.

"Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 09:30 7 сентября", - сообщили в суде.

Районный суд 10 июня отклонил иск Алексея Навального к исправительной колонии номер 3 (ИК-3), где он проходил лечение, на действия администрации учреждения, сотрудники которого, по мнению осужденного, не позволяли его адвокатам проносить телефоны и ноутбуки. В середине июля решение было обжаловано.

Навальный дважды подавал в Октябрьский суд Владимира иски к администрации ИК-3 о воспрепятствовании проносу техники адвокатами, в обоих случаях суд вставал на сторону руководства колонии. Навальный был переведен в стационар областной больницы для осужденных на территории ИК-3 во Владимире 19 апреля по результатам консилиума врачей, в начале июня его перевели в исправительную колонию номер (ИК-2) в Покрове, где он отбывает наказание.

9 июля сторона защиты Алексея Навального обжаловала отказ Петушинского районного суда в удовлетворении его иска к ИК-2, связанный с постановкой осужденного на профучет как склонного к побегу, он будет рассмотрен 26 августа.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.