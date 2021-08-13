Власти Приамурья объявили режим ЧС федерального масштаба

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 августа. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба объявили в Амурской области из-за паводка, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Величина нанесенного ущерба [паводком] превышает критерии для чрезвычайной ситуации межрегионального характера и соответствует чрезвычайной ситуации федерального характера. В связи с этим [правительственной комиссией] принято решение в Амурской области отнести ЧС к чрезвычайной ситуации федерального характера", - говорится в сообщении.

В Амурской области проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками, в регионе действовал режим ЧС межрегионального характера. Повреждено порядка 1,2 тыс. жилых домов, более 400 участков автомобильных дорог, 39 мостов, 88 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,2 млрд рублей.