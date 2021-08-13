В Москве ищут женщину, бросившую младенца на детской площадке

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Женщина на северо-востоке столицы оставила новорожденного ребенка на скамейке детской площадки и скрылась, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

"Во дворе дома по Ярославскому шоссе на скамейке нашли новорожденного ребенка. Неравнодушные жители дома незамедлительно сообщили в полицию", - говорится в сообщении.

Судя по фото и видео, опубликованным в канале, женщина пришла на детскую площадку с младенцем, положила его на скамейку и ушла.

Прокуроры устанавливают все обстоятельства произошедшего, родителей ищут.