{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве ищут женщину, бросившую младенца на детской площадке

Новорожденного нашли во дворе дома по Ярославскому шоссе

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Женщина на северо-востоке столицы оставила новорожденного ребенка на скамейке детской площадки и скрылась, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

"Во дворе дома по Ярославскому шоссе на скамейке нашли новорожденного ребенка. Неравнодушные жители дома незамедлительно сообщили в полицию", - говорится в сообщении.

Судя по фото и видео, опубликованным в канале, женщина пришла на детскую площадку с младенцем, положила его на скамейку и ушла.

Прокуроры устанавливают все обстоятельства произошедшего, родителей ищут.

Курганский заключенный, напавший на сотрудников колонии, готовил побег
Мужчину нашли на чердаке швейного цеха
Читать полностью