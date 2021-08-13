В Ивановской области возбудили дело по факту исчезновения девятилетнего ребенка

ТАСС, 13 августа. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве по факту безвестного исчезновения 9-летнего ребенка в Ивановской области. Об этом в пятницу сообщили на сайте регионального СУ СК РФ.

"Фурмановским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего") по факту безвестного исчезновения Леонтьева Владимира Андреевича 2011 года рождения", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 12 августа днем мальчик, проживающий в селе Толпыгино Приволжского района, вышел из дома погулять и до настоящего времени его местонахождение не известно. Последний раз его видели вечером у сельского магазина. Ранее ребенок не уходил из дома, проживает вместе с мамой и бабушкой, семья на учете в органах системы профилактики не состоит.

Поисковые мероприятия проводятся с привлечением сотрудников правоохранительных органов, службы спасения, местными жителями и представителями добровольческой организации "Лиза Алерт". Ранее о поисках ребенка сообщила полиция.