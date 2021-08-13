Ликвидация последствий разлива нефти под Новороссийском завершена

ТАСС, 13 августа. Глава КТК Николай Горбань сообщил, что ликвидация последствий разлива нефти под Новороссийском закончена, но в настоящий момент продолжается мониторинг обстановки.

Что известно о разливе нефти под Новороссийском

Он также сообщил, что акватория и берег Черного моря в месте разлива нефти чистые.

"На сегодняшний день акватория и берег чистые, это зафиксировано многократно, в том числе Росприроднадзором", - сказал он.

Горбань также добавил, что все последние пробы показывают отсутствие превышения показателей ПДК.

Кроме того, компания проверила все оборудование после инцидента с разливом нефти, все гидрокомпенсаторы находятся в нормальном состоянии.

Горбань также заверил, что информация об объеме разлива нефти будет опубликована на следующей неделе. "Мы сообщим эти цифры, я думаю, что уже на следующей неделе. С руководителем [терминала] мы уже договорились, что затяжки никакой не будет, мы будем работать включая субботу и воскресенье", - сказал он.

Компания также готова выполнить все требования Росприроднадзора, которые будут предъявлены по итогам расследования.

Гробань также подчеркнул, что инцидент не помешает КТК сможет выполнить план по отгрузке нефти на 2021 год. Он отметил, что ЧП пока не оказало влияния на финансовые показатели КТК, поскольку отгрузка нефти идет в соответствии с графиком. Решение о выплате дивидендов за II квартал будет принято акционерами КТК на собрании в конце сентября.