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В ДТП на Кубани погибли два человека

Еще двоих госпитализировали

КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Столкновение автомобилей Nissan и MAN произошло на трассе М-4 "Дон" на Кубани, водитель Nissan, по предварительным данным, не учел погодные условия, в результате погибли два человека, включая несовершеннолетнего, еще двое доставлены в больницу, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в пятницу.

"В районе 1 411-го км автодороги М-4 "Дон", по предварительным данным, водитель автомобиля Nissan не учел погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, допустил занос автомобиля на полосу встречного движения и столкновение с движущимся во встречном направлении большегрузным автомобилем MAN. В результате столкновения водитель легкового автомобиля и его 11-летний пассажир погибли на месте, пятилетняя девочка, перевозившаяся в автокресле, и ее мама доставлены для обследования в ЦРБ", - говорится в сообщении ведомства.

В Краснодарском крае в пятницу идут сильные дожди, есть подтопленные домовладения.

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