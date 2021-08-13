Одного из объявленных в розыск полицейских из Геленджика задержали

СОЧИ, 13 августа. /ТАСС/. Следователи задержали одного из полицейских, объявленных в Геленджике в розыск по подозрению в превышении полномочий. Об этом сообщает следственное управление СК России по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по городу Геленджику СК РФ по краю в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении двух бывших оперуполномоченных отдела уголовного розыска отдела МВД России по городу Геленджику задержан один из фигурантов, который скрывался от органов следствия. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением специальных средств (п. "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Ранее сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю выявили факт превышения полномочий двумя полицейскими в Геленджике. Следователи возбудили уголовное дело. По версии следствия, в июле этого года полицейские перекрыли дорогу автомобилю, в котором находились два представителя строительной компании. Один из оперуполномоченных применил силу и спецсредства к одному из пассажиров. После этого обоих мужчин доставили в отдел полиции, где удерживали без законных оснований, вымогая деньги.

Уточняется, что сотрудники полиции требовали передать им 1,7 млн рублей. Один из потерпевших передал им часть денег, другую часть передала родственница. Затем потерпевшие обратились с заявлением в правоохранительные органы. Полицейские скрывались от следствия, их объявили в розыск.