В Якутии и Иркутской области введен межрегиональный режим чрезвычайной ситуации

ЯКУТСК, 13 августа. /ТАСС/. Межрегиональный режим чрезвычайной ситуации введен в Якутии и Иркутской области, сообщил в пятницу на брифинге глава Якутии Айсен Николаев.

Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

"[Глава МЧС России] Зиничев Евгений Николаевич принял решение ввести межрегиональный режим ЧС в лесах на территории Республики Саха (Якутия) и Иркутской области. Это дает сегодня возможность более свободного маневрирования силами федерального резерва и дает более оперативные решения в вопросах федерального финансирования борьбы с лесными пожарами", - сказал Николаев.

10 августа Минприроды России и Рослесхоз выступили с инициативой ввести межрегиональный режим ЧС в связи со сложной ситуацией из-за лесных пожаров на территории двух сопредельных регионов - Иркутской области и Республики Саха (Якутия). Глава Минприроды Александр Козлов ранее отметил, что введение такого режима позволит МЧС использовать более широкие возможности по привлечению межрегиональных группировок и переброски сил МЧС из других регионов.

В четверг в Якутию прибыл по поручению президента РФ Владимира Путина глава МЧС России Евгений Зиничев для оперативного управления группировкой ведомственных сил, задействованной в борьбе с природными пожарами.

По данным федеральной Авиалесоохраны, площадь возгораний в Республике Саха (Якутия) составляет 1,38 млн га, в Иркутской области - 119 914 га.