В Волгограде завели дело из-за халатности в больнице, где плохо ухаживали за ребенком

ВОЛГОГРАД, 13 августа. /ТАСС/. Следователи завели уголовное дело в связи с ненадлежащим уходом за детьми в больнице Волгограда, где ребенок находился в палате один и в неопрятном виде. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК России по Волгоградской области.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Волгоградской области по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

Ранее следователи провели проверку по сообщению о том, что в больнице Волгограда находится двухлетний ребенок, за которым якобы плохо ухаживают. Мальчик находился в палате один и был в неопрятном виде.

В ходе проверки следователи опросили родителей других пациентов, отсмотрели документы и видеозаписи и выявили еще один случай, когда малолетнего оставляли без присмотра в этой же больнице. "В настоящее время ребенок продолжает лечение, с ним вместе находятся его родственники. Дальнейшую опеку малолетнего будет осуществлять его бабушка", - уточнили в пресс-службе.

8 августа в СМИ появилась информация о том, что в городской больнице в Волгограде находится двухлетний мальчик, сообщалось, что за ним не присматривают, не соблюдают правила гигиены, ребенок находится в палате один. Как сообщала пресс-служба следственного управления СК по региону, ребенка госпитализировали с признаками ОРВИ по решению органов опеки. Установлено, что до этого мать оставила его на несколько дней у своих знакомых, чтобы он не мешал ей, и распивала спиртное.

По данным комитета здравоохранения региона, ребенок находился в отдельном боксе согласно правилам на фоне пандемии коронавируса, чтобы не контактировать с другими пациентами. А медперсонал оказывал надлежащий уход.