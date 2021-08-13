Депутату Заксобрания Камчатки Игорю Редькину предъявили обвинение в умышленном убийстве

6 августа Усть-Большерецким межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СК возбуждено уголовное дело по факту убийства 30-летнего мужчины. По версии следствия, вечером 2 августа на свалке в районе поселка Озерновский Усть-Большерецкого района местный житель получил огнестрельное ранение, в результате которого он умер в больнице. 10 августа в совершении преступления признался депутат Заксобрания Камчатки Игорь Редькин, пояснив, что убил мужчину по неосторожности.

"Следствием получены достаточные данные об умышленном убийстве, в связи с чем 10 августа Редькину И. В. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Установление обстоятельств умышленного убийства продолжается, осуществляются следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор доказательств", - говорится в сообщении. Также следствие проверяет версию обвиняемого о совершении убийства по неосторожности.

Игорь Редькин более 20 лет занимается бизнесом на Камчатке, он совладелец нескольких крупных предприятий края. Является богатейшим политиком России - официально задекларированный доход депутата за последние три года составил около 1,5 млрд рублей. С 2007 года являлся депутатом Заксобрания Камчатки от партии "Единая Россия", но был исключен из партии по собственному желанию.